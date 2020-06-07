Андрей Шевченко продлил контракт со сборной Украины
Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил о продлении контракта с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко.
"Исполком УАФ с аплодисментами проголосовал за продление контракта с тренерским штабом Андрея Шевченко до 31 декабря 2022 года", – сказал Павелко во время брифинга УАФ.
Таким образом, сборной Украины под руководством Шевченко сыграет в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года, который состоится в Катаре.
Напомним, что Шевченко тренирует украинскую национальную команду с 2016 года. При нем сборная Украины пробилась на Евро-2020, которое перенесено на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
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