Андрей Шевченко прокомментировал сенсационную победу Украины над Испанией

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу своей команды в матче 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с Испанией (1:0).

"Я думаю, что мне сегодня нет смысла что-то говорить. Ребята все сказали своим отношением, самоотдачей, они приняли перестроения, которые мы предложили. Они до конца исполняли. Это их победа. Это только они", - сказал Шевченко в эфире телеканала "Футбол 1/2/3".

Победу сборной Украины принес Виктор Цыганков, который забил единственный гол на 76-й минуте.

Несмотря на поражение, Испания осталась на первом месте в турнирной таблице 4-й группы Лиги А. Украина по-прежнему занимает третью позицию.

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