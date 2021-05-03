Андрей Шевченко рассказал, как погибли все его друзья
Фото: инстаграм Андрея Шевченко/Автор неизвестен
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что никого из его друзей детства уже нет в живых.
"У меня в селе не осталось друзей. Все они погибли. Не от радиации, а от алкоголя, наркотиков и проблем с оружием. Когда рухнул "железный занавес", мир, который мы знали разваливался, то мои друзья ни во что не верили и в конце концов заблудились. Любовь родителей и футбол спасли мне жизнь", - приводит слова Шевченко Večernje Novosti.
44-летний Шевченко является уроженцем села Дворковщина Киевской области.
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|Команда
|М
|О
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|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13