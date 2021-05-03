Андрей Шевченко рассказал, как погибли все его друзья

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Андрей Шевченко рассказал, как погибли все его друзья

Фото: инстаграм Андрея Шевченко/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что никого из его друзей детства уже нет в живых.

"У меня в селе не осталось друзей. Все они погибли. Не от радиации, а от алкоголя, наркотиков и проблем с оружием. Когда рухнул "железный занавес", мир, который мы знали разваливался, то мои друзья ни во что не верили и в конце концов заблудились. Любовь родителей и футбол спасли мне жизнь", - приводит слова Шевченко Večernje Novosti.

44-летний Шевченко является уроженцем села Дворковщина Киевской области. 

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