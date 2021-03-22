Андрей Шевченко рассказал, почему не вызвал лидера киевского "Динамо" в сборную Украины

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал причину не вызова в национальную команду полузащитника киевского "Динамо" Виталия Буяльского.

"Он профессиональный парень, который всегда приезжал в сборную и отдавал 100% себя. Я не хочу вызывать игрока, чтобы просто вызывать. Считаю, он ведущий игрок своей команды. Он отлично играет. Но мы играем по другой схеме. Поэтому вызывать его, чтобы он сидел на скамейке запасных - на данный момент, считаю, будет некорректно по отношению к нему", - приводят слова Шевченко украинские СМИ.

Сборная Украины в марте проведет три матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Украинцы сыграют с Францией (24 марта), Финляндией (28 марта) и Казахстаном (31 марта).

28-летний Буяльский в нынешнем сезоне провел за "Динамо" 27 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал семь результативных передач.

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