Андрей Шевченко высказался о новой форме сборной Украины

Фото: твиттер сборной Украины/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопрос относительно новой формы национальной команды на Евро-2020.

"Наверное, вы имеете какую-то неточную информацию, какие могут быть разногласия и вопросы? Эта форма одобрена УЕФА. Не вижу здесь никаких разногласий, как вы сказали", – сказал Шевченко.

Напомним, что на футболке украинцев изображен контур границ страны с Крымом.

Соперники команды Андрея Шевченко на Евро-2020 – Нидерланды, Австрия и Северная Македония.

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