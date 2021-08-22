Андрей Шевченко высказался о своем будущем
Фото: инстаграм Андрея Шевченко/Автор неизвестен
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о своем будущем.
"Сейчас я свободен. Посмотрим, какие будут варианты и среди клубов, и среди сборных. Мне хочется поучаствовать в интересном проекте. Это может быть и клуб, и сборная. Разные варианты", - сказал Шевченко в программе "Великий футбол".
44-летний Шевченко тренировал сборную Украины с 2016 года. Под его руководством украинская национальная команда дошла до четвертьфинала чемпионата Европы.
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|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
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|Карпаты Львов
|22
|13