Андрей Шевченко высказался о своем будущем

Теги украинаандрей шевченко

Андрей Шевченко высказался о своем будущем

Фото: инстаграм Андрея Шевченко/Автор неизвестен

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о своем будущем.

"Сейчас я свободен. Посмотрим, какие будут варианты и среди клубов, и среди сборных. Мне хочется поучаствовать в интересном проекте. Это может быть и клуб, и сборная. Разные варианты", - сказал Шевченко в программе "Великий футбол".

44-летний Шевченко тренировал сборную Украины с 2016 года. Под его руководством украинская национальная команда дошла до четвертьфинала чемпионата Европы.

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