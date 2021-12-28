Фото: инстаграм Андрея Шевченко/Автор неизвестен

Главный тренер генуэзского "Дженоа" Андрей Шевченко заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

В связи с этим украинский специалист отправился на самоизоляцию. Временно руководить клубом будет ассистент Шевченко Мауро Тассотти.

45-летний Шевченко тренирует "Дженоа" с ноября 2021 года. Под его руководством клуб из Генуи занимает 18-е место в туринирной таблице Серии А, набрав 11 очков.

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