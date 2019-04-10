Андрей Талалаев возглавил "Химки"
Андрей Талалаев стал главным тренером "Химок". Об этом сообщает пресс-служба подмосковного клуба.
Последним клубом, который возглавлял 46-летний специалист, был клуб "Пюнике".
Об официальном назначении станет известно сегодня, 10 апреля, перед тренировкой.
"Химки" располагаются на 14 месте в турнирной таблице ФНЛ, находясь в трех очках от зоны вылета.
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|Команда
|М
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|2
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|22
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|3
|ЦСКА Москва
|22
|40
|4
|Локомотив Москва
|22
|39
|5
|Спартак Москва
|22
|36
|6
|Ростов
|22
|32
|7
|Арсенал Тула
|22
|31
|8
|Ахмат
|22
|30
|9
|Рубин
|22
|30
|10
|Оренбург
|22
|29
|11
|Урал
|22
|26
|12
|Динамо Москва
|22
|24
|13
|Крылья Советов
|22
|24
|14
|Уфа
|22
|20
|15
|Анжи
|22
|19
|16
|Енисей Красноярск
|22
|12