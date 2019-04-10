Андрей Талалаев возглавил "Химки"

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Андрей Талалаев возглавил "Химки"

Андрей Талалаев стал главным тренером "Химок". Об этом сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

Последним клубом, который возглавлял 46-летний специалист, был клуб "Пюнике".

Об официальном назначении станет известно сегодня, 10 апреля, перед тренировкой. 

"Химки" располагаются на 14 месте в турнирной таблице ФНЛ, находясь в трех очках от зоны вылета.

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