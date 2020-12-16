Андрей Тихонов назвал тройку лучших футболистов РПЛ
Главный тренер "Астаны" Андрей Тихонов сказал кого считает лучшими футболистами Российской Премьер-Лиги на данный момент.
"Мне нравится как выглядит Влашич. Силен Вандерсон. И, коннечно, Джордан Ларссон в этом сезоне здорово играет. Много пользы от него команде, много забивает", — цитирует Тихонова "Рейтинг Букмекеров".
Хавбек ЦСКА Никола Влашич в сезоне 2020/2021 провел 21 матч, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач. По оценкам Transfermarkt его актуальная трансферная стоимость € 25 млн.
Полузащитник "Краснодара" Вандерсон в текущем сезоне вышел на поле в 14 матчах. На его счету 2 гола и 3 голевые передачи.
Форвард "Спартака" Джордан Ларссон имеет в активе 8 забитых мячей и 4 голевые передачи за 18 матчей.
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