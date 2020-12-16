Андрей Тихонов назвал тройку лучших футболистов РПЛ

Главный тренер "Астаны" Андрей Тихонов сказал кого считает лучшими футболистами Российской Премьер-Лиги на данный момент.

"Мне нравится как выглядит Влашич. Силен Вандерсон. И, коннечно, Джордан Ларссон в этом сезоне здорово играет. Много пользы от него команде, много забивает", — цитирует Тихонова "Рейтинг Букмекеров".