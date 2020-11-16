Андрей Тихонов отреагировал на информацию о своей отставке из "Астаны"

Российский главный тренер казахстанской "Астаны" Андрей Тихонов прокомментировал информацию о том, что он покинет клуб в ближайшее время.

"Я прочитал об этом так же в газетах, как и вы. Такие новости я не комментирую", - приводит слова Тихонова "Рейтинг букмекеров".

50-летний Тихонов возглавил "Астану" в октябре. Под его руководством клуб провел четыре матча, одержал две победы и потерпел два поражения. После 16 туров "Астана" занимает третье место в турнирной таблице казахстанской Премьер-лиги.

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