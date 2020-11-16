Андрей Тихонов отреагировал на информацию о своей отставке из "Астаны"

2 Теги андрей тихоновастана

Андрей Тихонов отреагировал на информацию о своей отставке из "Астаны"

Российский главный тренер казахстанской "Астаны" Андрей Тихонов прокомментировал информацию о том, что он покинет клуб в ближайшее время.

"Я прочитал об этом так же в газетах, как и вы. Такие новости я не комментирую", - приводит слова Тихонова "Рейтинг букмекеров".

50-летний Тихонов возглавил "Астану" в октябре. Под его руководством клуб провел четыре матча, одержал две победы и потерпел два поражения. После 16 туров "Астана" занимает третье место в турнирной таблице казахстанской Премьер-лиги.

Не пропустите: Дзюба останется в "Зените". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

:EXJR85

Неужели "Астана" во второй раз кинет легенду российского футбола, повесив на него всех собак за сезон, проваленный его предшественниками?! Может быть, это ошибка Тихонова - связаться с проектом, который заведомо был сомнительным, учитывая, в каком разобранном состоянии была команда ко времени его прихода, а также дурные традиции этого клуба по отношению к нему и его бывшим партнерам по "Спартаку". Для любого непредвзятого болельщика было понятно, что придти в команду в ее положении на месте Тихонова можно было только в расчете на то, что команда будет воссоздана и начнет играть только в следующем сезоне. При таком подходе Тедеско уволили бы из "Спартака" уже несколько раз. Наверняка тому, кто придет на место Андрея Валерьевича, нужно быть тоже готовым к подобному странному сценарию.

Ответить
:EXJR85

Неужели "Астана" во второй раз кинет легенду российского футбола, повесив на него всех собак за сезон, проваленный его предшественниками?! Может быть, это ошибка Тихонова - связаться с проектом, который заведомо был сомнительным, учитывая, в каком разобранном состоянии была команда ко времени его прихода, а также дурные традиции этого клуба по отношению к нему и его бывшим партнерам по "Спартаку". Для любого непредвзятого болельщика было понятно, что придти в команду в ее положении на месте Тихонова можно было только в расчете на то, что команда будет воссоздана и начнет играть только в следующем сезоне. При таком подходе Тедеско уволили бы из "Спартака" уже несколько раз. Наверняка тому, кто придет на место Андрея Валерьевича, нужно быть тоже готовым к подобному странному сценарию.

Ответить

главное

Мирча Луческу может покинуть киевское "Динамо"

Мирча Луческу может покинуть киевское "Динамо"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов