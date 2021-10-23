Андрей Воронин исключил переход Захаряна в "Спартак"

Фото: инстаграм Захаряна/Автор неизвестен

Ассистент главного тренера московского "Динамо" Андрей Воронин высказался о возможно переходе хавбека Арсена Захаряна в "Спартак".

– Если Захарян уйдет в "Спартак", я уйду из "Динамо". Я обещаю вам. Он не перейдет в "Спартак", сейчас уж точно, это бред. Пора ли ему в Европу? Да он только начал играть в футбол. Оставьте ребенка в покое.

– В каком состоянии возвращаются игроки "Динамо" из сборных?

– Во всех командах заметна разница в физической форме. Это всегда так было. Это и в Европе, не только в России. В сборной всегда большие нагрузки, а остальные игроки находятся дома. Это все дает о себе знать. Когда есть ротация, это хорошо. В нашем случае это не всегда получается.

– А на молодых Тюкавине и Захаряне как это сказывается?

– Тюкавин был в молодежке. Захарян тоже не все матчи играл. У нас нет большого выбора игроков. Слава богу, что пока справляемся. Они одни из основных игроков нашей команды. Мы на всех рассчитываем. Они нам нужны в полной боевой готовности, – сказал Воронин.

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