Андрей Воронин исключил переход Захаряна в "Спартак"
Фото: инстаграм Захаряна/Автор неизвестен
Ассистент главного тренера московского "Динамо" Андрей Воронин высказался о возможно переходе хавбека Арсена Захаряна в "Спартак".
– Если Захарян уйдет в "Спартак", я уйду из "Динамо". Я обещаю вам. Он не перейдет в "Спартак", сейчас уж точно, это бред. Пора ли ему в Европу? Да он только начал играть в футбол. Оставьте ребенка в покое.
– В каком состоянии возвращаются игроки "Динамо" из сборных?
– Во всех командах заметна разница в физической форме. Это всегда так было. Это и в Европе, не только в России. В сборной всегда большие нагрузки, а остальные игроки находятся дома. Это все дает о себе знать. Когда есть ротация, это хорошо. В нашем случае это не всегда получается.
– А на молодых Тюкавине и Захаряне как это сказывается?
– Тюкавин был в молодежке. Захарян тоже не все матчи играл. У нас нет большого выбора игроков. Слава богу, что пока справляемся. Они одни из основных игроков нашей команды. Мы на всех рассчитываем. Они нам нужны в полной боевой готовности, – сказал Воронин.
Также не пропустите: "Осасуна" упустила победу над "Гранадой" в Ла Лиге. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Артета прокомментировал победу над "Астон Виллой"
-
Роналду рассказал о своей роли в "Манчестер Юнайтед"
-
Андрей Воронин исключил переход Захаряна в "Спартак"
-
"Арсенал" уверенно обыграл "Астон Виллу" в АПЛ
-
"Осасуна" упустила победу над "Гранадой" в Ла Лиге
-
"Сампдория" обыграла "Специю" в Серии А
-
Пике высказался о Фати и Винисиусе
-
Сандро Шварц прокомментировал победу над "Химками"
-
Гвардиола обратился к Стиву Брюсу
-
Салах хочет остаться в "Ливерпуле" до конца карьеры
-
1
Роналду высказался о возможном уходе из сборной Португалии
-
"Торино" обыграл "Дженоа" в Серии А
-
Семак высказался о неудачной серии "Зенита"
-
Пике высказался о Бензема перед "Эль Класико"
-
"Динамо" разгромило "Химки" в РПЛ
-
ПСЖ хотел подписать Фати на замену Мбаппе
-
Пуйоль очень высоко оценил Пике
-
1
Эвра в детстве подвергся сексуальному насилию
-
Дзюба рассказал о личном кризисе после Евро-2020
-
"Локомотив" определился с будущим Зе Луиша