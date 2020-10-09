Андрей Воронин может войти в тренерский штаб "Динамо"

Журналист и инсайдер Нобель Арустамян поделился эксклюзивной информацией о формировании нового тренерского штаба московского "Динамо".

По его данным, "бело-голубых" возглавит немецкий специалист Сандро Шварц, а его помощником, весьма вероятно, станет украинец Андрей Воронин.

Экс-форвард сборной Украины, будучи футболистом, выступал за "Динамо" с 2010 по 2014 год.

Что касается связи Воронина со Шварцем, то они вместе играли в "Майнце" с 2000 по 2003 год.

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