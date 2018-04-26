Известный в прошлом украинский футболист Андрей Воронин назвал лучшего игрока мира на сегодняшний день.

"Сегодняшний футбол Салаха - это топ-уровень.На сегодняшний день он - лучший игрок мира. Видно, что Салах - на ходу. У него сейчас сумасшедшая уверенность в своих силах. Он забивает в чемпионате и Лиге Чемпионов, отдает голевые передачи... Видно, что Мохамед полностью раскрепощен и делает то, что умеет", - цитирует бывшего футболиста СЭ.

Напомним, "Ливерпуль" не намерен расставаться с Салахом даже за 222 миллиона евро. | soccernews.ru