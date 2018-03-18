Андрей Воронин поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем ЧМ
Известный в прошлом украинский Андрей Воронин поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем Чемпионате Мира.
"Группа вроде бы не самая сложная, но травмы могут сыграть и роковую роль. На топовые команды все равно настраиваешься по-другому. Плюс первый матч с саудами, вроде бы очевидно, что Россия сильнее, но открытие, полные "Лужники", 99 процентов, что на трибуне будет президент... Все открытия проходят очень непросто, постоянно сюрпризы, валидол. Очки необходимо брать, но нужно быть готовыми именно морально", - цитирует бывшего футболиста МАТЧ ТВ.
Напомним, Кавазашвили высоко оценивал шансы сборной России на удачное выступление на ЧМ с Кокориным в составе. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|0
|0
|2
|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Швейцария
|0
|0
|4
|Сербия
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0