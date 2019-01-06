Андрей Воронин раскритиковал "Спартак"

Известный в прошлом украинский футболист Андрей Воронин раскритиковал московский "Спартак" за решение расторгнуть контракт с полузащитником Александром Самедовым.

"Самедов не заслужил к себе такого отношения со стороны "Спартака". Саша - воспитанник клуба, у него оставалось всего полгода по контракту. Человек отыграл на Чемпионате Мира, получил звание заслуженного мастера спорта. В конце концов он внёс свою лепту в долгожданное чемпионство "красно-белых". Неприятная история. Я считаю, что клуб не должен так расставаться со значимыми игроками. Могли ведь дождаться лета, проводить его красиво. Тем более, Самедов этого заслужил" - сказал Воронин.

Напомним, что "Спартак" прекратил сотрудничество с 34-летним Самедовым в субботу, 5 января, взяв на себя обязательство выплатить ему компенсацию в размере полугодовой зарплаты.

По некоторым данным, интерес к российскому ветерану проявляет казахстанский "Кайрат".

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