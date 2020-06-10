Андрей Ярмоленко может перейти в турецкий топ-клуб
Стамбульский "Фенербахче" проявляет интерес к украинскому нападающему лондонского "Вест Хэма" Андрею Ярмоленко, сообщает Star.
По сведениям источника, турецкий клуб намерен арендовать футболиста в летнее трансферное окно. Форвард не против перехода, так как хочет получать регулярную игровую практику. Кроме того, новым главным тренером "Фенербахче" может стать украинский специалист Сергей Ребров, который ранее работал с Ярмоленко в "Динамо".
В нынешнем сезоне 30-летний Ярмоленко провел за "Вест Хэм" 15 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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