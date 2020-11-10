Андрей Ярмоленко может перейти в турецкий топ-клуб
Нападающий лондонского "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в стамбульском "Фенербахче", сообщает Fotomac.
По сведениям издания, турецкий клуб намерен арендовать футболиста в зимнее трансферное окно с правом последующего выкупа. В услугах украинца заинтересован новый спортивный директор "Фенербюхче" Эмре Белезоглу.
В нынешнем сезоне 31-летний Ярмоленко провел за "Вест Хэм" восемь матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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