Андрей Ярмоленко может перейти в турецкий топ-клуб

Нападающий лондонского "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в стамбульском "Фенербахче", сообщает Fotomac.

По сведениям издания, турецкий клуб намерен арендовать футболиста в зимнее трансферное окно с правом последующего выкупа. В услугах украинца заинтересован новый спортивный директор "Фенербюхче" Эмре Белезоглу.

В нынешнем сезоне 31-летний Ярмоленко провел за "Вест Хэм" восемь матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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