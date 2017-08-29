Андрей Ярмоленко в "Боруссии": нежданно-негаданно, но абсолютно заслуженно

28-го августа 2017 года состоялся один из главных трансферов в истории украинского футбола: Андрей Ярмоленко подписал контракт с дортмундской "Боруссией". Сага с переходом лидера и капитана киевского "Динамо" в топ-чемпионат настолько сильно затянулась, что уже никто и не верил в переезд Андрея в Европу. Однако, за несколько дней до окончания летнего трансферного окна, Ярмоленко все-таки удалось достичь столь желанного перехода в топ-клуб.

"Большие сделки любят тишину" — именно так резюмировал трансфер украинского футболиста президент "Динамо" Игорь Суркис. На протяжении нескольких лет именно Игорь Михайлович был главным препятствием Андрея на пути в Европу, отклоняя раз за разом предложения различных клубов. Наиболее реальным казался переезд Ярмоленко в Англию, однако ни предложенная сумма, ни статус футбольного клуба "Сток Сити" не впечатлили Суркиса. Через два месяца Андрею исполнится уже 28 лет, а потому в уход футболиста не верил практически никто. Более того, среди болельщиков стало очень популярным шутить на тему того, что "Ярмоленко так и остался в собственном болоте, не смог выбраться из своего двора и т.д".

Однако, Андрей сумел воплотить свою мечту в реальность. Ярмоленко никогда не был образцовым человеком, совершая порой очень некрасивые поступки на футбольном поле, однако его трудолюбие и честность перед клубом и болельщиками не могут не вызывать уважения. Андрей, как и обещал, сумел привести "Динамо" к чемпионству, отработал свой контракт с киевлянами, после чего уехал в топ-клуб за достойное денежное вознаграждение его родной команде.

Лидер сборной Украины с чувством выполненного долга улетел в Дортмунд покорять Бундеслигу. В "Боруссии" Андрею предстоит заменить Усмана Дембеле, который за невероятные 105 миллионов евро перешел в "Барселону", став, в свою очередь, заменой Неймару, улетевшего в ПСЖ за еще более крупную сумму. Совсем недавно мы писали о трудностях Дембеле в "Барселоне", чье выступление в ближайшие несколько лет неизменно будет обсуждаться в контексте сравнения с бразильцем. Такая же участь постигнет и Ярмоленко, призванного восполнить потерю молодого французского вингера.

Говорить сейчас о перспективах Андрея в "Боруссии" очень сложно, ведь предсказать, насколько быстро футболист пройдет адаптацию в совершенно других условиях, и сумеет ли он пройти ее вообще, мы не можем. Об игровых качествах Ярмоленко всем прекрасно известно: быстрый, техничный полузащитник, обладающий прекрасным ударом с левой ноги и хорошей обостряющей передачей. Если сравнивать его с Евгением Коноплянкой, выступающим за "Шальке", то у бывшего хавбека киевского "Динамо" гораздо лучше обстоят дела с оборонительными действиями: Андрей не чурается черновой работы, делая все на благо своей команды.

Что касается характера, то, получив должную закалку в УПЛ, в 27 лет Андрей обладает сильными лидерскими качествами, которые отлично сочетаются с его уверенностью и стремлением становится лучше. Очевидно, что главным вопросом адаптации станет немецкий язык, который Ярмоленко, естественно, не знает. Также для Андрея немаловажным будет полностью довериться тренерскому штабу, забыв обо всех своих регалиях в УПЛ. Тот же Коноплянка, получив статус звезды у себя на родине, не всегда выполнял указания тренеров в "Севилье" и в "Шальке", считая, что он лучше знает как ему играть.

Также нельзя не отметить заметную разницу в классе между партнерами по команде Андрея в "Динамо" в и "Боруссии": если на противоположном от украинца фланге раньше играл Дерлис Гонсалес, то сейчас там будет красоваться Марко Ройс. Вообще, Ярмоленко выпал уникальный шанс поиграть рядом с финалистами Лиги Чемпионов, чемпионами Мира и Европы, а потому подобную возможность футболист просто обязан использовать на все сто процентов. Кроме того, у "Боруссии" летом сменился тренер, а потому к Андрею должны относится так же, как и к остальным игрокам, избегая какой-либо предвзятости.

Если подводить итоги, то трансфер Ярмоленко в "Боруссию" — уникальный шанс для украинца, который своей игрой и отношением к ней полностью его заслужил. В Германии футболисту сборной Украины предстоит пройти очень непростой период адаптации: Андрей должен привыкнуть как к стране, языку и менталитету, так и к тренеру, команде и чемпионату. В 27 лет Ярмоленко получил прекрасную возможность сделать огромный шаг вперед, попробовав свои силы в топовом чемпионате и в топовом клубе. Мы же будем внимательно следить за успехами Андрея и надеемся, что у него и Евгения Коноплянки в Германии все получится.

Дмитрий Дженджеро

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