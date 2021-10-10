Андронов громко отреагировал на назначение Гисдоля главным тренером "Локомотива"

Известный журналист, комментатор и блогер Алексей Андронов поделился мнением о назначении немца Маркуса Гиздоля на пост главного тренера "Локомотива".

"Я очень хорошо знаю этого тренера. А скорее "тренера". 30% побед в Гамбурге, 27% в Кельне... Если он добьется хоть какого-то успеха в "Локо" - это, значить, приговор нашему футболу. Особенно - нашей тренерской школе. Кого там штампует ежегодно академия Лексакова? Гисдоль - очень слабый тренер. Он может работать в выстроенной системе, где он - винтик. Ничего своего он создать не может. Тактик - слабый. Управленец - слабый. Мое сочувствие болельщикам "Локомотива", - написал Андронов в своем телеграм-канале.

Напомним, что 52-летний Гисдоль сменил на посту наставника "Локомотива" серба Марко Николича, который был отправлен в отставку.

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