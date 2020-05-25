Андронов - о назначении Николича: "Сочувствую болельщикам "Локомотива"

Комментатор Алексей Андронов скептически оценивает перспективы Марко Николича на посту главного тренера "Локомотива".

"Поговорил с человеком, хорошо знающим (в отличие от нас и руководства "Локомотива") Николича. Человеком, который играл против него. И хорошо его знает. Для начала - моё сочувствие болельщикам "Локо". Вас ждут очень трудные времена... Итак. Никакой атакующий футбол Николич не практикует. Он всегда играет от обороны, даже превосходя соперника вдвое по составу. Он "сидит сзади" и ждёт контратаку.

Никаких молодых игроков он не развивает, ему просто нет до этого дела. Если они есть - хорошо. Нет - и суда нет. Он довольно скверный тактик. У него хорошие отношения с футболистами, но объяснять им, что и как надо делать - не его. Он - чисто result oriented. Главное - взять очки, как - неважно. Снова пришла мысль, что "Локомотив" сделал большую глупость", - написал Андронов в своём телеграм-канале.

Соглашение Николича с "Локомотивом" рассчитано на два сезона с опцией продления еще на два года.

40-летний серб сменил у руля "железнодорожников" легендарного Юрия Сёмина, с которым клуб не продлил контракт.

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