Андронов отреагировал на недопуск Моссаковского в Баку для работы на Евро-2020
Фото инстаграм Алексея Андронова
Комментатор Алексей Андронов высказался о том, что Азербайджан не пустил в страну его коллегу с "Матч ТВ" Михаила Моссаковского.
Напомним, что Баку запретил въезд журналисту, вероятнее всего, из-за его визита в Нагорный Карабах.
"Во-первых, это было давно (с). Когда до людей дойдёт простое:
1. Не стоит нарушать законы страны, в которую собираешься ехать.
2. Два загранпаспорта имеются вполне легально (и именно для подобных ситуаций).
3. Попробуйте заехать в Израиль со штампом Ирана.
И да - в следующем году в Грузии Евробаскет. Вряд ли туда попадут посещавшие Абхазию из Сочи. Как в Киев на финал ЛЧ не попадали многие, посещавшие Крым. Дороги, которые мы выбираем. Мише Моссаковскому мои сочувствия, но он всё знал, на что шёл", - написал Андронов в своём телеграм-канале.
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