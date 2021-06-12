Андронов отреагировал на недопуск Моссаковского в Баку для работы на Евро-2020

Теги азербайджан

Андронов отреагировал на недопуск Моссаковского в Баку для работы на Евро-2020

Фото инстаграм Алексея Андронова

Комментатор Алексей Андронов высказался о том, что Азербайджан не пустил в страну его коллегу с "Матч ТВ" Михаила Моссаковского.

Напомним, что Баку запретил въезд журналисту, вероятнее всего, из-за его визита в Нагорный Карабах.

"Во-первых, это было давно (с). Когда до людей дойдёт простое:

1. Не стоит нарушать законы страны, в которую собираешься ехать.

2. Два загранпаспорта имеются вполне легально (и именно для подобных ситуаций).

3. Попробуйте заехать в Израиль со штампом Ирана.

И да - в следующем году в Грузии Евробаскет. Вряд ли туда попадут посещавшие Абхазию из Сочи. Как в Киев на финал ЛЧ не попадали многие, посещавшие Крым. Дороги, которые мы выбираем. Мише Моссаковскому мои сочувствия, но он всё знал, на что шёл", - написал Андронов в своём телеграм-канале.

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