Андронов: "Представитель ЛГБТ за ЦСКА играл недавно, и довольно успешно"
Телекомментатор Алексей Андронов заявил, что в недавнем времени цвета московского ЦСКА защищал футболист нетрадиционной сексуальной ориентации.
Журналист в твиттере ответил на вопрос, как президент армейского клуба Евгений Гинер относится к гомосексуалистам.
"Во-первых, исключите слово "гомик", если вы хотите со мной говорить. Во-вторых, относится спокойно. Это же не в его кабинете происходит. В-третьих, представитель ЛГБТ за ЦСКА играл недавно, и довольно успешно", - написал Андронов, не уточняя имени игрока.
В минувшем сезоне ЦСКА финишировал на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20