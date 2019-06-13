Андронов: "Представитель ЛГБТ за ЦСКА играл недавно, и довольно успешно"

Телекомментатор Алексей Андронов заявил, что в недавнем времени цвета московского ЦСКА защищал футболист нетрадиционной сексуальной ориентации.

Журналист в твиттере ответил на вопрос, как президент армейского клуба Евгений Гинер относится к гомосексуалистам.

"Во-первых, исключите слово "гомик", если вы хотите со мной говорить. Во-вторых, относится спокойно. Это же не в его кабинете происходит. В-третьих, представитель ЛГБТ за ЦСКА играл недавно, и довольно успешно", - написал Андронов, не уточняя имени игрока.

В минувшем сезоне ЦСКА финишировал на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ.

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