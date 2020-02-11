Андронов рассказал, как ЦСКА удержал Игнашевича и Березуцких от перехода в "Зенит"

Известный комментатор и журналист Алексей Андронов, являющийся болельщиком ЦСКА, рассказал, каким образом московский клуб сумел удержать в составе защитников Сергея Игнашевича и братьев Березуцких от перехода в "Зенит". Также специалист поделился мнением о переходе полузащитника Владимира Быстрова из "Спартака" в "Зенит" в 2009 году.

"Пакт о ненападении "Зенита" не игроков - это миф. Эта история уже закончилась, и Караваев тому пример. У ЦСКА был интерес к тому, чтобы его вернуть. Думаю, что Быстров – это особенная история. Он все-таки сам оттуда, Игнашевич и Березуцкие – нет. Не думаю, что к ним интерес был настолько предметным. В них не было никакой романтики. А Гинер умеет решать максимально широкий спектр вопросов какими-то договоренностями. Это важное умение", – рассказал Андронов в эфире YouTube-канала "Мы к вам приедем".

Не пропустите: Андронов рассказал, почему Мамаев покинул ЦСКА в 2013 году. | http://soccernews.ru