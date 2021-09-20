Андронов рассказал, как Газзаев однажды сбежал с обеда в Киеве
Известный журналист и комментатор Алексей Андронов рассказал о забавной истории, случившейся с Валерием Газзаевым, когда тот тренировал киевское "Динамо".
"Газзаев однажды пришел на обед в Киеве, и был вынужден сразу же уйти из-за запаха. Он же в Украине находится. Борщ, чеснок, лук, сало с черемшой - это все национальные блюда для них, и все от Шовковского до Гармаша это едят, а ему тяжело. Может быть, он запах чеснока не переносит, бывает и так", - приводит слова Андронова Sport24.
Напомним, что Газзаев тренировал "Динамо" в сезоне-2009/2010. Под его руководством киевский клуб становился обладателем Суперкубка Украины, а также занял второе место в национальном чемпионате.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13