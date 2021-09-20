Андронов рассказал, как Газзаев однажды сбежал с обеда в Киеве

Известный журналист и комментатор Алексей Андронов рассказал о забавной истории, случившейся с Валерием Газзаевым, когда тот тренировал киевское "Динамо".

"Газзаев однажды пришел на обед в Киеве, и был вынужден сразу же уйти из-за запаха. Он же в Украине находится. Борщ, чеснок, лук, сало с черемшой - это все национальные блюда для них, и все от Шовковского до Гармаша это едят, а ему тяжело. Может быть, он запах чеснока не переносит, бывает и так", - приводит слова Андронова Sport24.

Напомним, что Газзаев тренировал "Динамо" в сезоне-2009/2010. Под его руководством киевский клуб становился обладателем Суперкубка Украины, а также занял второе место в национальном чемпионате.

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