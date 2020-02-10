Андронов рассказал, почему Мамаев покинул ЦСКА в 2013 году

Известный журналист и комментатор Алексей Андронов рассказал, что в 2013 году полузащитник Павел Мамаев покинул ЦСКА из-за конфликта с тогдашним главным тренером команды Леонидом Слуцким.

"В Томске это было – ЦСКА приехал играть выездной матч. Слуцкий после ужина, по-моему, подошел к Мамаеву. Практически вся команда сидела в лобби отеля – чай пили, может, в карты играли.

И он подошел к Мамаеву и говорит: "Паша, у нас завтра достаточно сложная игра, ты будешь в опорной зоне. Я хочу с тобой обсудить нюансы. Пожалуйста, в девять часов зайди ко мне в номер".

Сидит вся команда – Акинфеев, Игнашевич, Березуцкие. Мамаев поднимается и говорит: "Леонид Викторович, может быть, лучше здесь пообщаемся? А то слухи-то про вас разные ходят".

После возвращения из Томска Слуцкий его перевел во вторую команду и вообще пытался настоять на немедленной продаже, но ему объяснил Гинер: игроков здесь продаю я, а не главный тренер.

Подобные слухи распускал бывший клуб Слуцкого "Олимпия". Никто на самом деле не знает, что за этими слухами стоит. Но тогдашний руководитель «Олимпии» – я сам это слышал от него – был очень настойчив в том, что эта история имеет место", - рассказал Андронов в интервью YouTube-каналу "Мы к вам приедем".

31-летний Мамаев является воспитанником "Торпедо". В ЦСКА он перешел в 2007 году. Всего в составе московского клуб хавбек провел 181 матч во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал девять результативных передач. В 2013 году он перешел в "Краснодар" на правах аренды. Через полгода "быки" выкупили трансфер игрока за пять миллионов евро.

Осенью 2018 года Мамаев вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным, его братом Кириллом, а также братом Александром Протасовицким, избили трех человек в Москве. За это он провел около года в СИЗО "Бутырка" и колонии общего режима в белгородской области. "Краснодар" расторг контракт с игроком после его выхода на свободу в сентябре. Через несколько недель футболист перешел в "Ростов".

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