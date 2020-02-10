Андронов рассказал, почему Мамаев покинул ЦСКА в 2013 году
Известный журналист и комментатор Алексей Андронов рассказал, что в 2013 году полузащитник Павел Мамаев покинул ЦСКА из-за конфликта с тогдашним главным тренером команды Леонидом Слуцким.
"В Томске это было – ЦСКА приехал играть выездной матч. Слуцкий после ужина, по-моему, подошел к Мамаеву. Практически вся команда сидела в лобби отеля – чай пили, может, в карты играли.
И он подошел к Мамаеву и говорит: "Паша, у нас завтра достаточно сложная игра, ты будешь в опорной зоне. Я хочу с тобой обсудить нюансы. Пожалуйста, в девять часов зайди ко мне в номер".
Сидит вся команда – Акинфеев, Игнашевич, Березуцкие. Мамаев поднимается и говорит: "Леонид Викторович, может быть, лучше здесь пообщаемся? А то слухи-то про вас разные ходят".
После возвращения из Томска Слуцкий его перевел во вторую команду и вообще пытался настоять на немедленной продаже, но ему объяснил Гинер: игроков здесь продаю я, а не главный тренер.
Подобные слухи распускал бывший клуб Слуцкого "Олимпия". Никто на самом деле не знает, что за этими слухами стоит. Но тогдашний руководитель «Олимпии» – я сам это слышал от него – был очень настойчив в том, что эта история имеет место", - рассказал Андронов в интервью YouTube-каналу "Мы к вам приедем".
31-летний Мамаев является воспитанником "Торпедо". В ЦСКА он перешел в 2007 году. Всего в составе московского клуб хавбек провел 181 матч во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал девять результативных передач. В 2013 году он перешел в "Краснодар" на правах аренды. Через полгода "быки" выкупили трансфер игрока за пять миллионов евро.
Осенью 2018 года Мамаев вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным, его братом Кириллом, а также братом Александром Протасовицким, избили трех человек в Москве. За это он провел около года в СИЗО "Бутырка" и колонии общего режима в белгородской области. "Краснодар" расторг контракт с игроком после его выхода на свободу в сентябре. Через несколько недель футболист перешел в "Ростов".
Не пропустите: Мамаев пожаловался на преследования неадекватной женщины. | http://soccernews.ru
главное
-
ЦСКА сделал предложение по трансферу бразильца Кака
-
Неймар заявил о желании перейти в клуб Бекхэма
-
"Рубин" может вернуться на "Казань-Арену" уже весной
-
"Интер" сделал камбек не только в миланском дерби, а и в гонке за чемпионство! "Милан" показал эффективные, но нестабильные идеи!
-
Voetbal Primeur: "Ювентус" хочет вернуть Аллегри
Лента новостей
-
В Испании ребенка выгнали со стадиона, так как он пришел в футболке непримиримого соперника
-
В чемпионате Аргентины футболист бегал с бананом в руке во время матча
-
1
Деле Алли грозит серьезное наказание из-за шутки про китайский коронавирус
-
Понсе рассказал о главной цели "Спартака" в нынешнем сезоне
-
Слуцкий устроил соревнование с игроками "Рубина" в картинге
-
ПСЖ предложил огромную зарплату лидеру обороны "Наполи"
-
1
Эмери вспомнил скандальный матч с "Барселоной" в Лиге Чемпионов
-
Андронов рассказал, почему Мамаев покинул ЦСКА в 2013 году
-
"Интер" требует от клуба Бекхэма изменить название
-
"Наполи" определил три кандидатуры в качестве замены Гаттузо
-
3
Больше не розовый: Неймар удивил болельщиков новым имиджем
-
"Наполи" отказывается платить Мертенсу требуемую зарплату по новому контракту
-
ЦСКА сделал предложение по трансферу бразильца Кака
-
Футбольная школа, воспитавшая Головина, не получила полагающийся процент за его трансфер в "Монако"
-
1
Роналду провел тренировку с помощью дочери
-
"Вильярреал" отказал "Ливерпулю" в трансфере форварда
-
1
Сын Пеле рассказал о состоянии легендарного бразильца
-
"Реал" - худший клуб мира по финансовому балансу за последние два трансферных окна
-
Кононов добился победы в первом матче во главе "Риги"
-
"Интер" подпишет экс-вратаря сборной Италии из-за травмы Хандановича
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15