Андронов сделал прогноз на Эль Класико

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Андронов сделал прогноз на Эль Класико

Футбольный комментатор Алексей Андронов поделился ожиданиями от Эль Класико.

"Классико - этим словом сказано все. Но в данном случае, на мой взгляд, классико не особенно нужное. Все понятно в Примере, все понятно в Лиге Чемпионов - кто куда попал, кто какие места занял. Наверное, это как-то повлияет на игру команд. Прежде всего, это должно повлиять на "Реал", который должен опасаться травм. Здесь накладывается не только предстоящий Чемпионат Мира для футболистов сборных, но и финал Лиги Чемпионов.

Мне кажется, что "Барселона" в этой игре победит, чтобы там Зидан и футболисты "Реала" не говорили про чемпионский коридор для игроков "Барсы". Коэффициент - 1,7. На мой взгляд, этого достаточно, чтобы поставить на каталонцев" - приводят слова Андронова российские СМИ.

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Команда М О
1 Барселона 34 86
2 Атлетико Мадрид 36 75
3 Реал Мадрид 34 71
4 Валенсия 36 67
5 Бетис 36 59
6 Вильярреал 35 57
7 Хетафе 36 52
8 Севилья 35 51
9 Жирона 36 48
10 Эйбар 36 47
11 Реал Сосьедад 36 46
12 Сельта Виго 36 46
13 Алавес 36 44
14 Атлетик Бильбао 36 43
15 Эспаньол 36 43
16 Леганес 35 40
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