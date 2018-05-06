Андронов сделал прогноз на Эль Класико

Футбольный комментатор Алексей Андронов поделился ожиданиями от Эль Класико.

"Классико - этим словом сказано все. Но в данном случае, на мой взгляд, классико не особенно нужное. Все понятно в Примере, все понятно в Лиге Чемпионов - кто куда попал, кто какие места занял. Наверное, это как-то повлияет на игру команд. Прежде всего, это должно повлиять на "Реал", который должен опасаться травм. Здесь накладывается не только предстоящий Чемпионат Мира для футболистов сборных, но и финал Лиги Чемпионов.

Мне кажется, что "Барселона" в этой игре победит, чтобы там Зидан и футболисты "Реала" не говорили про чемпионский коридор для игроков "Барсы". Коэффициент - 1,7. На мой взгляд, этого достаточно, чтобы поставить на каталонцев" - приводят слова Андронова российские СМИ.

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