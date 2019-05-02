Андухар считает, что арбитр ошибся, не назначив пенальти в ворота "Ливерпуля" за игру рукой Матипа

Бывший испанский арбитр Хуан Андухар Оливер дал оценку эпизоду с неназначенным пенальти в ворота "Ливерпуля" в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов между "красными" и "Барселоной" (3:0).

Напомним, что в штрафной площадке "красных" мяч угодил в руку Жоэлю Матипу.

"Похоже на пенальти, потому что рука находилась в неестественном положении", - цитирует Оливера Marca.

Эпизод произошёл на 15-й минуте матча при счёте 0:0. Встречу обслуживал голландец Бьорн Куйперс.

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