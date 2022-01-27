Анджорин покинет "Локомотив" из-за ухода Рангника
Фото: инстаграм Тино Анджорина/Автор неизвестен
Английский полузащитник московского "Локомотива" Тино Анджорина не намерен продолжать выступления за российский клуб, сообщает Football London.
По сведениям источника, футболист не собирается играть за "Локомотив" после ухода из клуба Ральфа Рангника. В связи с этим хавбек намерен прервать аренду в стане "железнодорожников". Новым клубом Анджорина может стать "Саутгемптон", который хочет выкупить его у "Челси".
В нынешнем сезоне 20-летний Анджорин провел за "Локомотив" девять матчей и забил один гол.
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