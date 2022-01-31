Анджорин попрощался с "Локомотивом"

Фото инстаграм Фаустино Анджорина

Полузащитник "Челси" Фаустино Анджорин опубликовал прощальный пост в инстаграме, адресованный московскому "Локомотиву", за который он выступал с сентября на правах аренды.

"Хочу сказать большое спасибо игрокам, персоналу и болельщикам "Локомотива" за то, что радушно приняли меня, поддерживали и помогали расти как личность. Желаю всем, кто связан с клубом, удачи в будущем!" - написал 20-летний англичанин.

В составе "железнодорожников" Анджорин забил 1 гол в 9 матчах. Его арендовали в сентябре с опцией выкупа.

С 30 октября хавбек не играл за "Локомотив" из-за перелома плюсневой кости.

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