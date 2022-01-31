Анджорин попрощался с "Локомотивом"
Фото инстаграм Фаустино Анджорина
Полузащитник "Челси" Фаустино Анджорин опубликовал прощальный пост в инстаграме, адресованный московскому "Локомотиву", за который он выступал с сентября на правах аренды.
"Хочу сказать большое спасибо игрокам, персоналу и болельщикам "Локомотива" за то, что радушно приняли меня, поддерживали и помогали расти как личность. Желаю всем, кто связан с клубом, удачи в будущем!" - написал 20-летний англичанин.
В составе "железнодорожников" Анджорин забил 1 гол в 9 матчах. Его арендовали в сентябре с опцией выкупа.
С 30 октября хавбек не играл за "Локомотив" из-за перелома плюсневой кости.
Не пропустите: Трансфер Камано из "Локомотива" в "Труа" не состоится. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Анджорин попрощался с "Локомотивом"
-
В сборной Туниса сменился тренер после вылета из Кубка Африки
-
Хавбек "Локомотива" рассказал о желании поиграть с Роналду
-
Эриксен - новый игрок "Брентфорда"
-
Переводчик Азмуна: "Сердар переживал из-за публикации видео с Дзюбой в раздевалке"
-
В "Зените" прокомментировали слухи о стоимости Юри Алберто
-
Миранчук может оказаться в "Лацио", но при одном условии
-
Футболисты сборных Египта и Марокко подрались после матча Кубка Африки
-
"Локомотив" объявил об уходе Анджорина
-
Юри Алберто выбрал игровой номер в "Зените"
-
УЕФА не продлил Анчелотти тренерскую лицензию
-
"Спартак" нашёл замену Жиго в Бельгии
-
Определились четвертьфинальные пары Кубка Германии
-
Дочь Сульшера дебютировала за женскую команду "Манчестер Юнайтед"
-
"Арсенал" нацелился на Морату
-
"Лацио" не договорился об аренде Миранчука
-
Главные новости дня: 30 января
-
"Монако" Головина в результативном матче пробился в четвертьфинал Кубка Франции
-
"Ференцварош" впервые победил при Черчесове
-
Названы условия предстоящего трансфера Перейры в "Спартак"