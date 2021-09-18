Анджорин сравнил фанатов "Локомотива" и "Челси"

Теги челсилокомотив москвафаустино анджорин

Анджорин сравнил фанатов "Локомотива" и "Челси"

Фото твиттер "Локомотива"

Полузащитник Фаустино Анджорин, которого "Локомотив" арендовал у "Челси" в начале сентября, высказался о поддержке болельщиков.

"Большое спасибо болельщикам за поддержку с первой и до последней минуты [матча с "Марселем"]. Было очень жарко и очень громко. Напомнило Англию и "Челси" - по энергии, по накалу, который был на трибунах", - сказал Анджорин.

19-летний англичанин поучаствовал в двух матчах "Локо" и забил один гол, который спас команду от поражения в игре с "Марселем" (1:1).

Не пропустите: "Локомотив" продлил безвыигрышную серию в еврокубках. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Вейналдум жалеет о переходе в ПСЖ

Вейналдум жалеет о переходе в ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов