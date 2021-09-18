Анджорин сравнил фанатов "Локомотива" и "Челси"
Фото твиттер "Локомотива"
Полузащитник Фаустино Анджорин, которого "Локомотив" арендовал у "Челси" в начале сентября, высказался о поддержке болельщиков.
"Большое спасибо болельщикам за поддержку с первой и до последней минуты [матча с "Марселем"]. Было очень жарко и очень громко. Напомнило Англию и "Челси" - по энергии, по накалу, который был на трибунах", - сказал Анджорин.
19-летний англичанин поучаствовал в двух матчах "Локо" и забил один гол, который спас команду от поражения в игре с "Марселем" (1:1).
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