Анечелотти считает, что у "Реала" отличное будущее

Теги реал мадридкарло анчелотти

Анечелотти считает, что у "Реала" отличное будущееФото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти после разгрома "Мальорки" со счетом 6:1 лестно отозвался о полузащите королевского клуба.

"С такими игроками, как Вальверде, Камавинга и Бланко, за будущее "Реала" можно быть спокойным.

То же относится и к настоящему, у нас есть Модрич, Кроос и Каземиро. Наша полузащита сильна во всех компонентах", – сказал Анчелотти.

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