Анелька дал совет Мбаппе относительно дальнейшей карьере
Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен
Бывший нападающий Франции Николя Анелька обратился с открытым письмом к форварду "Пари Сен-Жермен" Килианау Мбаппе и призвал его сменить клуб.
"Тебе придется покинуть ПСЖ, если ты хочешь выигрывать самые престижные трофеи. Как бы ты не играл за ПСЖ, то всегда будут готовить, что это всего лишь Лига 1, а самые сильные чемпионаты в Англии и Испании.
Килиан, решать тебе. Если ты хочешь выиграть "Золотой мяч", то нужно соревноваться с лучшими. Чемпионат Франции - это серьезный турнир, но сложнее всего в Англии. Если ты хочешь стать лучшим, то переходи в "Челси", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" или "Ливерпуль". Либо переезжай в Испанию в "Реал" или "Барселону", - приводит текст письма Анелька The Athletic.
22-летний Анелька выступает за ПСЖ с 2018 года. Всего он провел за парижский клуб 171 матч во всех турнирах, забил 132 гола и отдал 61 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: Мбаппе готов продлить контракт с "ПСЖ" при одном условии. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
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|2
|Марсель
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|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13