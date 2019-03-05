Анелька назвал будущего победителя Лиги Чемпионов

Известный французский игрок Николя Анелька высказался о следующем победителе Лиги Чемпионов.

"Еще во время групповой стадии я заявлял, что ПСЖ выиграет Лигу Чемпионов. Душа и сердце их команды раскрылись, когда они одержали победы над "Ливерпулем" и "Наполи", - приводит слова Анелька L’Equipe.

Завтра парижан ожидает ответная игра 1/8 финала против "Манчестер Юнайтед". Первый матч завершился победой французского клуба (2:0).

Напомним, что последние три года победителем турнира становился мадридский "Реал".

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