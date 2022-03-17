Анелька поделился мнением о спаде Месси и Роналду
Фото твиттер Nigeria Newspapers Online
Известный в прошлом французский футболист Николя Анелька высказался о том, что форвард ПСЖ Лионель Месси и нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду второй год подряд вылетели со своими командами из Лиги Чемпионов на стадии 1/8 финала.
Парижане выбыли из главного еврокубка, уступив "Реалу". Манкунианцы прекратили участие в турнире по итогам противостояния с "Атлетико".
"Думаю, они оба довольны тем, чего достигли за 15 лет. Наверное, в мировом футболе больше не будет настолько доминирующих игроков. Логично, что сейчас и Месси, и Роналду сдают. Это нормально. Такое происходит со всеми футболистами, которые хотели продолжать играть слишком долго. Им стоило быть умнее и поискать вызов попроще.
Нужно принимать правильные решения, чтобы заканчивать на пике. Есть игроки, которые спокойно завершают карьеру в 32-34 года. Таким футболистам проще не подвергаться критике. Я закончил в 36 лет, но в 32 уехал в Китай", - цитирует Анелька RMC Sport.
Напомним, что Роналду в феврале исполнилось 37 лет, а Месси в июне будет 35.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18