Анелька поделился мнением о спаде Месси и Роналду

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Анелька поделился мнением о спаде Месси и Роналду

Фото твиттер Nigeria Newspapers Online

Известный в прошлом французский футболист Николя Анелька высказался о том, что форвард ПСЖ Лионель Месси и нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду второй год подряд вылетели со своими командами из Лиги Чемпионов на стадии 1/8 финала.

Парижане выбыли из главного еврокубка, уступив "Реалу". Манкунианцы прекратили участие в турнире по итогам противостояния с "Атлетико".

"Думаю, они оба довольны тем, чего достигли за 15 лет. Наверное, в мировом футболе больше не будет настолько доминирующих игроков. Логично, что сейчас и Месси, и Роналду сдают. Это нормально. Такое происходит со всеми футболистами, которые хотели продолжать играть слишком долго. Им стоило быть умнее и поискать вызов попроще.

Нужно принимать правильные решения, чтобы заканчивать на пике. Есть игроки, которые спокойно завершают карьеру в 32-34 года. Таким футболистам проще не подвергаться критике. Я закончил в 36 лет, но в 32 уехал в Китай", - цитирует Анелька RMC Sport.

Напомним, что Роналду в феврале исполнилось 37 лет, а Месси в июне будет 35.

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