Анелька поделился мнением о замене Месси в недавнем матче ПСЖ
Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен
Экс-форвард сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Николя Анелька высказался о замене аргентинского нападающего Лионеля Месси в недавнем матче с "Лионом" (2:1).
Напомним, что главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино заменил Месси на 76-й минуте матч, после чего аргентинец не стал жать руку наставнику.
"Я понимаю, почему эту историю обсуждают. Ты не должен менять 6-кратного обладателя "Золотого мяча" на 76-й минуте, когда он еще не забил. Это может отложиться в его голове.
Тренер должен демонстрировать нападающему, что доверяет ему, а такими методами этого не добиться. Возможно, я забегаю вперед, но Месси уже не забудет, что Почеттино так поступил. Он навсегда запомнит это.
Он звезда команды, это был первый его матч на "Парк де Пренс". Восстановить все после такой ситуации будет очень сложно.
С "Метцем" Месси не сыграл, и, как мне кажется, это уже ответ на эту ситуацию. Нельзя так обращаться с Лео. Тренер хотел сделать сильное заявление, и это здорово, но тут речь о Месси", – сказал Анелька.
Напомним, что в стане парижан данную ситуацию объяснили травмой Месси.
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