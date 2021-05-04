Анелька покинул любительский "Йер"

Фото: инстаграм Анелька/Автор неизвестен

Зимой Николя Анелька присоединился в качестве спортивного директора к проекту Мурада Буджеллаля - "Йеру". Сезон любительского футбола был остановлен и Анелька принял решение покинуть клуб.

"Я пришел в проект, думая, что вирус побежден и что любительский футбол возобновится, но наш чемпионат в состоянии покоя. Мой опыт и знания в данный момент бесполезны! Поэтому я предпочитаю посвящать свое время другим занятиям. Спасибо президенту за предоставленную мне возможность!", - сказал Анелька о своем уходе.

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