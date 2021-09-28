Анелька рассказал, что мешает Мбаппе выиграть "Золотой мяч"

1 Теги псжкилиан мбаппениколя анелька

Анелька рассказал, что мешает Мбаппе выиграть "Золотой мяч"

Фото твиттер Килиана Мбаппе

Известный в прошлом французский футболист Николя Анелька считает, что нападающему ПСЖ Килиану Мбаппе необходимо сменить команду, чтобы всерьёз претендовать на "Золотой мяч".

"В плане скорости Килиану нет равных - он просто феноменален. ПСЖ нужно сохранить его любой ценой, если они хотят обладать лучшим составом. Но, мне кажется, Мбаппе уже решил, что хочет перемен. Я могу это понять, ведь Килиан мечтает о "Золотом мяче". А как его получить, играя в шестой лиге Европы? Если бы он выступал в Англии или Испании последние три года, то уже взял бы награду", - приводит слова Анелька Get French Football News.

Скорее всего, в интервью речь шла о месте Франции в таблице коэффициентов УЕФА, впрочем, Лига 1 уже вернулась с 6-го на 5-е место, опередив Португалию.

22-летний Мбаппе в текущем сезоне сыграл за ПСЖ 9 матчей, забил 4 гола и сделал 4 ассиста. В июне 2022 года он, вероятно, станет свободным агентом и перейдёт в "Реал".

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Комментарии

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hgjg88

Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

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