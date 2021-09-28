Анелька рассказал, что мешает Мбаппе выиграть "Золотой мяч"
Известный в прошлом французский футболист Николя Анелька считает, что нападающему ПСЖ Килиану Мбаппе необходимо сменить команду, чтобы всерьёз претендовать на "Золотой мяч".
"В плане скорости Килиану нет равных - он просто феноменален. ПСЖ нужно сохранить его любой ценой, если они хотят обладать лучшим составом. Но, мне кажется, Мбаппе уже решил, что хочет перемен. Я могу это понять, ведь Килиан мечтает о "Золотом мяче". А как его получить, играя в шестой лиге Европы? Если бы он выступал в Англии или Испании последние три года, то уже взял бы награду", - приводит слова Анелька Get French Football News.
Скорее всего, в интервью речь шла о месте Франции в таблице коэффициентов УЕФА, впрочем, Лига 1 уже вернулась с 6-го на 5-е место, опередив Португалию.
22-летний Мбаппе в текущем сезоне сыграл за ПСЖ 9 матчей, забил 4 гола и сделал 4 ассиста. В июне 2022 года он, вероятно, станет свободным агентом и перейдёт в "Реал".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13