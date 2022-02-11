Анелька сделал прогноз на противостояние "Реала" и ПСЖ в Лиге Чемпионов
Фото твиттер Nigeria Newspapers Online
Бывший форвард "Реала" и ПСЖ Николя Анелька поделился ожиданиями от матчей между мадридской и парижской командами в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.
"В данном противостоянии возможно всё, поскольку это досрочный финал. Сыграют две отличные и великие команды. Я отдаю небольшое преимущество "Реалу" из-за их опыта. На таких стадиях они выступают очень сильно. Но у ПСЖ потрясающие футболисты, которые также способны добиться нужного результата", - приводит слова Анелька Mundo Deportivo.
Первый матч между ПСЖ и "Реалом" состоится 15 февраля в Париже, а ответный - 9 марта в Мадриде.
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