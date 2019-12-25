Анелька заявил, что он жалеет о переходе в "Ювентус"
Бывший нападающий сборной Франции Николя Анелька заявил, что он сожалеет о переходе в туринский "Ювентус".
"Я согласился перейти в "Ювентус", так как это великий клуб с великолепной историей. К тому же, тогда клуб лидировал в Серии А. Но для меня тот период стал худшим в карьере. Я даже не смог сыграть на домашнем стадионе "Ювентуса". Когда кто-то начинает говорить со мной о том переходе, то я меняю тему. Мне стыдно за тот трансфер", - приводит слова Анелька TuttoJuve.
Анелька перешел в "Ювентус" в январе 2013 года из "Шанхай Шэньхуа" на правах аренды. В составе итальянского клуба он провел три матча и не забил ни одного гола. Также француз выступал за ПСЖ, "Арсенал", "Реал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Фенербахче", "Болтон", "Челси", "Вест Бромвич" и "Мумбаи Сити". За сборную Франции сыграл 69 матчей и забил 14 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|17
|42
|2
|Ювентус
|17
|42
|3
|Лацио
|16
|36
|4
|Рома
|17
|35
|5
|Аталанта
|17
|31
|6
|Кальяри
|17
|29
|7
|Парма
|17
|25
|8
|Наполи
|17
|24
|9
|Болонья
|17
|22
|10
|Торино
|17
|21
|11
|Милан
|17
|21
|12
|Хеллас Верона
|16
|19
|13
|Сассуоло
|17
|19
|14
|Удинезе
|17
|18
|15
|Фиорентина
|17
|17
|16
|Лечче
|17
|15
|17
|Сампдория
|17
|15
|18
|Брешия
|17
|14
|19
|СПАЛ
|17
|12
|20
|Дженоа
|17
|11