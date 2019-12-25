Анелька заявил, что он жалеет о переходе в "Ювентус"



Бывший нападающий сборной Франции Николя Анелька заявил, что он сожалеет о переходе в туринский "Ювентус".

"Я согласился перейти в "Ювентус", так как это великий клуб с великолепной историей. К тому же, тогда клуб лидировал в Серии А. Но для меня тот период стал худшим в карьере. Я даже не смог сыграть на домашнем стадионе "Ювентуса". Когда кто-то начинает говорить со мной о том переходе, то я меняю тему. Мне стыдно за тот трансфер", - приводит слова Анелька TuttoJuve.

Анелька перешел в "Ювентус" в январе 2013 года из "Шанхай Шэньхуа" на правах аренды. В составе итальянского клуба он провел три матча и не забил ни одного гола. Также француз выступал за ПСЖ, "Арсенал", "Реал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Фенербахче", "Болтон", "Челси", "Вест Бромвич" и "Мумбаи Сити". За сборную Франции сыграл 69 матчей и забил 14 голов.

Не пропустите: Манджукич написал трогательное письмо фанатам "Ювентуса" после перехода в "Аль-Духаиль". | http://soccernews.ru