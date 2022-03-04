Аньелли объяснил необходимость создания Суперлиги Европы
Владелец и президент "Ювентуса" Андреа Аньелли рассказал о преимуществах европейской Суперлиги.
"Если мы не создадим что-то стабильное, то всё развалится. Например, непопадание в Лигу Чемпионов может разрушить бюджет многих клубов. Мы достигли момента, когда поляризация велика, а система не работает", - цитирует Аньелли AS.
Напомним, что в ночь на 19 апреля 2021 года было объявлено о создании Суперлиги Европы, которая должна была заменить Лигу Чемпионов.
Изначально своё участие в новом турнире подтвердили 12 клубов из Англии, Испании и Италии, однако в течение двух суток большинство из них вышли из проекта. На сегодняшний день участниками Суперлиги остаются "Реал", "Барселона" и "Ювентус".
Не пропустите: Президент "Ювентуса" высказался о Суперлиге Европы. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17