Аньелли объяснил необходимость создания Суперлиги Европы

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Аньелли объяснил необходимость создания Суперлиги Европы

Фото твиттер @adriandelmonte 

Владелец и президент "Ювентуса" Андреа Аньелли рассказал о преимуществах европейской Суперлиги.

"Если мы не создадим что-то стабильное, то всё развалится. Например, непопадание в Лигу Чемпионов может разрушить бюджет многих клубов. Мы достигли момента, когда поляризация велика, а система не работает", - цитирует Аньелли AS.

Напомним, что в ночь на 19 апреля 2021 года было объявлено о создании Суперлиги Европы, которая должна была заменить Лигу Чемпионов.

Изначально своё участие в новом турнире подтвердили 12 клубов из Англии, Испании и Италии, однако в течение двух суток большинство из них вышли из проекта. На сегодняшний день участниками Суперлиги остаются "Реал", "Барселона" и "Ювентус".

Не пропустите: Президент "Ювентуса" высказался о Суперлиге Европы. | http://soccernews.ru
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