Аньелли: "Перерывы на матчи сборных нужно сократить до двух в год"

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Аньелли: "Перерывы на матчи сборных нужно сократить до двух в год"
Президент и глава Ассоциации европейских клубов (ECA) "Ювентуса" Андреа Аньелли предлагает уменьшить количество перерывов для матчей национальных сборных.

"Эта проблема касается всех клубов, у кого в составе есть игроки, вызывающиеся в сборные. Особенно это критично для тех команд, чьи футболисты три-четыре раза в год вынуждены летать в Южную Америку. Нам необходимо найти решение совместно с ФИФА и УЕФА. Считаю, что перерывы на матчи сборных нужно сократить до двух в год", - приводит слова Аньелли Sportsnet.

Стоит отметить, что в этом году каждая национальная сборная провела по 8-10 матчей.

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