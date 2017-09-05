Аньелли: "Перерывы на матчи сборных нужно сократить до двух в год"
Президент и глава Ассоциации европейских клубов (ECA) "Ювентуса" Андреа Аньелли предлагает уменьшить количество перерывов для матчей национальных сборных.
"Эта проблема касается всех клубов, у кого в составе есть игроки, вызывающиеся в сборные. Особенно это критично для тех команд, чьи футболисты три-четыре раза в год вынуждены летать в Южную Америку. Нам необходимо найти решение совместно с ФИФА и УЕФА. Считаю, что перерывы на матчи сборных нужно сократить до двух в год", - приводит слова Аньелли Sportsnet.
Стоит отметить, что в этом году каждая национальная сборная провела по 8-10 матчей.
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