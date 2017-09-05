Аньелли стал новым президентом Ассоциации европейских клубов

Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли назначен руководителем Ассоциации европейских клубов, сообщает официальный твиттер организации.

Ранее этот пост покинул председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге, возглавлявший ECA со дня её основания в январе 2008 года.

Сегодня состоялось общее собрание Ассоциации, в ходе которого Аньелли был выбран президентом. Эту должность итальянский функционер будет занимать минимум до 2019 года. | http://soccernews.ru