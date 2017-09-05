Аньелли стал новым президентом Ассоциации европейских клубов

Теги ювентус

Аньелли стал новым президентом Ассоциации европейских клубов

Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли назначен руководителем Ассоциации европейских клубов, сообщает официальный твиттер организации.

Ранее этот пост покинул председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге, возглавлявший ECA со дня её основания в январе 2008 года.

Сегодня состоялось общее собрание Ассоциации, в ходе которого Аньелли был выбран президентом. Эту должность итальянский функционер будет занимать минимум до 2019 года. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Отбор на ЧМ-2018: главные итоги 8-го тура

Отбор на ЧМ-2018: главные итоги 8-го тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 2 6
2 Интер Милан 2 6
3 Наполи 2 6
4 Милан 2 6
5 Сампдория 2 6
6 Торино 2 4
7 СПАЛ 2 4
8 Лацио 2 4
9 Болонья 2 4
10 Кьево 2 3
11 Рома 2 3
12 Дженоа 2 1
13 Хеллас Верона 2 1
14 Кротоне 2 1
15 Сассуоло 2 1
16 Удинезе 2 0
17 Беневенто 2 0
18 Аталанта 2 0
19 Кальяри 2 0
20 Фиорентина 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов