Аньелли высказался о противостоянии УЕФА и Суперлиги
Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен
Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли высказался о противостоянии Суперлиги и УЕФА и объяснил, почему он считает, что футболу нужны реформы.
"Клубы всегда просили диалога с УЕФА, который в итоге хлопнул дверью и выступил с серьезными и высокомерными угрозами в адрес трех клубов, оставшихся в Суперлиге, полностью проигнорировав вердикт суда в Мадриде. Можем заверить, что правовая база у проекта прочная.
Такое отношение со стороны УЕФА – не подход к реформированию футбола. Наше стремление к диалогу с УЕФА и ФИФА осталось неизменным. С годами формат других видов спорта изменился, например, появилась баскетбольная Евролига, что принесло пользу болельщикам, клубам и игрокам.
Почти все заинтересованные стороны утверждают, что футбол необходимо реформировать, но тех, кто вносит предложения, демонизируют", – заявил президент "Ювентуса".
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|27
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|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
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|10
|Бернли
|27
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|Эвертон
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|12
|Саутгемптон
|27
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|27
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
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|Норвич Сити
|27
|18