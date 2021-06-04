Аньелли высказался о противостоянии УЕФА и Суперлиги

Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли высказался о противостоянии Суперлиги и УЕФА и объяснил, почему он считает, что футболу нужны реформы.

"Клубы всегда просили диалога с УЕФА, который в итоге хлопнул дверью и выступил с серьезными и высокомерными угрозами в адрес трех клубов, оставшихся в Суперлиге, полностью проигнорировав вердикт суда в Мадриде. Можем заверить, что правовая база у проекта прочная.

Такое отношение со стороны УЕФА – не подход к реформированию футбола. Наше стремление к диалогу с УЕФА и ФИФА осталось неизменным. С годами формат других видов спорта изменился, например, появилась баскетбольная Евролига, что принесло пользу болельщикам, клубам и игрокам.

Почти все заинтересованные стороны утверждают, что футбол необходимо реформировать, но тех, кто вносит предложения, демонизируют", – заявил президент "Ювентуса".

Также не пропустите: Сборная Бразилии отказалась от участия в Кубке Америки. | http://soccernews.ru