Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли высказался о влиянии пандемии на финансовые показатели клубов.

"Совет директоров проанализировал финансовое влияние пандемии – убытки, оцениваемые в 320 миллионов евро, а также подготовил рекомендации по привлечению инвестиций в размере 400 миллионов евро. Этот вопрос мы обсудим в сентябре.

Исходя из данных УЕФА, системе высших лиг необходимо увеличение ликвидности на 8,5 млрд евро. 30-40% можно обеспечить за счет акций, еще 30-40% - за счет заемных средств, а оставшиеся 20% - вследствие банкротства.

Очень важно, что акционеры "Ювентуса" поддерживают рост клуба", – сказал Аньелли.

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