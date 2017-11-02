Англичане в плей-офф: "Тоттенхэм" уверенно обыгрывает мадридский "Реал"

Противостояние "Тоттенхэма" и "Реала" должно было дать ответы на несколько вопросов, волнующих в последнее время болельщиков обеих команд. Как только лондонцы начали показывать свою силу не только в Англии, но и в Европе, все увидели в коллективе Почеттино реальных претендентов на самые высокие места по итогам сезона. Однако несколько неудачных матчей серьезно ударили по амбициям "шпор", которым теперь предстояло доказывать свою состоятельность в матче с действующим победителем Лиги Чемпионов. Мадридцы своими результатами также не особо радуют, и, как это нередко бывало в последнее годы, подопечные Зидана надеялись компенсировать неудачи во внутреннем первенстве успешным выступлением в еврокубках.

Хозяева поувереннее начали матч, выглядя более нацеленными на ворота соперников, в отличие от "Реала". Оборона мадридцев очень много внимания уделяла Кейну, порой забывая про других атакующих футболистов, однако каких-то дивидендов из этого "Тоттенхэму" извлечь не получалось. Однако в середине тайма "сливочные" были наказаны за свою пассивность у чужих ворот: Уинкс выполнил дальний заброс на правый фланг, где с мячом встретился Триппьер, который затем прострелил в центр вратарской, а набежавший Деле Алли в борьбе протолкнул сферу в ворота – 1:0.

Могли мадридцы сравнять счет уже в ответной атаке: Каземиро, получив пас на левой стороне штрафной, мощно пробил в дальний угол – Льорис выручил лондонцев. Затем Роналду в двух подряд эпизодах довел дело до ударов по воротам, но голкипер гостей в обоих моментах сыграл надежно. В концовке тайма команды обменялись опасными вылазками к чужим воротам, но сначала удар Кейна из пределов штрафной пришелся в голкипера, а затем защитники "Тоттенхэма" накрыли выстрел Роналду из убойной позиции.

Второй тайм начался с атак гостей, которые пытались растянуть оборону "шпор" в основном за счет быстрых перемещений. Но все это длилось недолго, ведь через десять минут после свистка Деле Алли сделал дубль: получил англичанин пас перед чужой штрафной, стал он уходить вправо, попутно дважды обыграв Каземиро, а затем пробил – мяч с рикошетом от Рамоса залетел в сетку. Могли "сливочные" забивать через несколько минут в своей атаке: после подачи с углового сразу несколько игроков "Реала" пытались отправить мяч в сетку, но героические спасения защитников "Тоттенхэма" не дали этому случиться.

На 65-й минуте счет стал разгромным: в одной из контратак "шпор" Кейн отличным пасом вывел один на один с голкипером Эриксена, а датчанин спокойно отправил мяч в сетку – 3:0. Какое-то время "Реал" выглядел очень потерянным, однако за 10 минут до конца основного времени один гол мадридцам отыграть удалось: Хакими вроде как неудачно навесил на дальнюю штангу, но там Марсело скинул мяч в центр, а Роналду с близкого расстояния отправил сферу в сетку – 3:1. На большее королевский клуб оказался неспособен: заслуженная победа "Тоттенхэма" гарантирует им место в плей-офф Лиги Чемпионов.

"Тоттенхэм" – "Реал" – 3:1

Голы: Алли, 27 – 1:0, Алли, 56 – 2:0, Эриксен, 65 – 3:0, Роналду, 80 – 3:1

"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Вертонген, Дэвис, Алдервейрелд (Сиссоко, 24), Алли, Эриксен, Уинкс (Дембеле, 66), Дайер, Триппьер, Кейн (Льоренте, 79).

"Реал": Касилья, Начо, Марсело, Хакими, Рамос, Модрич (Тео, 86), Каземиро, Иско (Майораль, 74), Кроос, Бензема (Майораль, 74), Роналду.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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