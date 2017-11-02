Англичане в плей-офф: "Тоттенхэм" уверенно обыгрывает мадридский "Реал"
Противостояние "Тоттенхэма" и "Реала" должно было дать ответы на несколько вопросов, волнующих в последнее время болельщиков обеих команд. Как только лондонцы начали показывать свою силу не только в Англии, но и в Европе, все увидели в коллективе Почеттино реальных претендентов на самые высокие места по итогам сезона. Однако несколько неудачных матчей серьезно ударили по амбициям "шпор", которым теперь предстояло доказывать свою состоятельность в матче с действующим победителем Лиги Чемпионов. Мадридцы своими результатами также не особо радуют, и, как это нередко бывало в последнее годы, подопечные Зидана надеялись компенсировать неудачи во внутреннем первенстве успешным выступлением в еврокубках.
Хозяева поувереннее начали матч, выглядя более нацеленными на ворота соперников, в отличие от "Реала". Оборона мадридцев очень много внимания уделяла Кейну, порой забывая про других атакующих футболистов, однако каких-то дивидендов из этого "Тоттенхэму" извлечь не получалось. Однако в середине тайма "сливочные" были наказаны за свою пассивность у чужих ворот: Уинкс выполнил дальний заброс на правый фланг, где с мячом встретился Триппьер, который затем прострелил в центр вратарской, а набежавший Деле Алли в борьбе протолкнул сферу в ворота – 1:0.
Могли мадридцы сравнять счет уже в ответной атаке: Каземиро, получив пас на левой стороне штрафной, мощно пробил в дальний угол – Льорис выручил лондонцев. Затем Роналду в двух подряд эпизодах довел дело до ударов по воротам, но голкипер гостей в обоих моментах сыграл надежно. В концовке тайма команды обменялись опасными вылазками к чужим воротам, но сначала удар Кейна из пределов штрафной пришелся в голкипера, а затем защитники "Тоттенхэма" накрыли выстрел Роналду из убойной позиции.
Второй тайм начался с атак гостей, которые пытались растянуть оборону "шпор" в основном за счет быстрых перемещений. Но все это длилось недолго, ведь через десять минут после свистка Деле Алли сделал дубль: получил англичанин пас перед чужой штрафной, стал он уходить вправо, попутно дважды обыграв Каземиро, а затем пробил – мяч с рикошетом от Рамоса залетел в сетку. Могли "сливочные" забивать через несколько минут в своей атаке: после подачи с углового сразу несколько игроков "Реала" пытались отправить мяч в сетку, но героические спасения защитников "Тоттенхэма" не дали этому случиться.
На 65-й минуте счет стал разгромным: в одной из контратак "шпор" Кейн отличным пасом вывел один на один с голкипером Эриксена, а датчанин спокойно отправил мяч в сетку – 3:0. Какое-то время "Реал" выглядел очень потерянным, однако за 10 минут до конца основного времени один гол мадридцам отыграть удалось: Хакими вроде как неудачно навесил на дальнюю штангу, но там Марсело скинул мяч в центр, а Роналду с близкого расстояния отправил сферу в сетку – 3:1. На большее королевский клуб оказался неспособен: заслуженная победа "Тоттенхэма" гарантирует им место в плей-офф Лиги Чемпионов.
"Тоттенхэм" – "Реал" – 3:1
Голы: Алли, 27 – 1:0, Алли, 56 – 2:0, Эриксен, 65 – 3:0, Роналду, 80 – 3:1
"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Вертонген, Дэвис, Алдервейрелд (Сиссоко, 24), Алли, Эриксен, Уинкс (Дембеле, 66), Дайер, Триппьер, Кейн (Льоренте, 79).
"Реал": Касилья, Начо, Марсело, Хакими, Рамос, Модрич (Тео, 86), Каземиро, Иско (Майораль, 74), Кроос, Бензема (Майораль, 74), Роналду.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
Не пропустите: Топ-10 неожиданных, но ставших успешными, трансферов лета 2017
опрос
главное
-
Вторая часть российско-молдавского противостояния: "Локомотив" принимает "Шериф"
-
Холодный прием: "Зенит" едет в гости к норвежскому "Русенборгу"
-
Четвертый снаряд в одну воронку: "Янг Бойз" принимает киевское "Динамо"
-
"Шахтер" во второй раз переиграл "Фейеноорд" и еще на шаг приблизился к выходу из группы
-
В фантастическом матче "Манчестер Сити" обыгрывает "Наполи" и выходит в плей-офф
Лента новостей
-
Последний шанс для "старой дамы": "Герта" в Берлине принимает луганскую "Зарю"
-
Главный тренер АПОЭЛ не верил в то, что его команда может взять два очка в ЛЧ
-
Ещенко: "Шансы на выход из группы есть, будем бороться дальше"
-
Гвардиола: "Мы победили фантастическую команду"
-
Ватцке: "Больны те, кто считает, что "Боруссия" в кризисе"
-
Каррера: "Спартаку" было сложно играть без поддержки болельщиков"
-
Писарев: "Ошибки Фернандо - это, прежде всего, результат давления "Севильи"
-
Зидан: "Тоттенхэм" может выиграть Лигу Чемпионов"
-
Роналду анонсировал свой уход из "Реала"
-
Вторая часть российско-молдавского противостояния: "Локомотив" принимает "Шериф"
-
Холодный прием: "Зенит" едет в гости к норвежскому "Русенборгу"
-
Четвертый снаряд в одну воронку: "Янг Бойз" принимает киевское "Динамо"
-
Зидан: "Физически "Реал" находится в хорошей форме"
-
"Манчестер Сити" продлил свою рекордную беспроигрышную серию
-
Зидан потерпел свое самое крупное поражение на посту наставника "Реала"
-
Выход в плей-офф Лиги Чемпионов уже оформили четыре команды
-
Зидан: "Тоттенхэм" оказался лучше во всех аспектах игры"
-
Пареха: "Севилья" отплатила "Спартаку"
-
Почеттино: "Рассчитывал увидеть лучший "Реал"
-
Глушаков в матче против "Севильи" нашел позитив
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|4
|12
|2
|Базель
|4
|6
|3
|ЦСКА Москва
|4
|6
|4
|Бенфика
|4
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|ПСЖ
|4
|12
|2
|Бавария Мюнхен
|4
|9
|3
|Селтик
|4
|3
|4
|Андерлехт
|4
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Рома
|4
|8
|2
|Челси
|4
|7
|3
|Атлетико Мадрид
|4
|3
|4
|Карабах
|4
|2
|Группа D
|М
|О
|1
|Барселона
|4
|10
|2
|Ювентус
|4
|7
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|4
|4
|Олимпиакос Пирей
|4
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|8
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Спартак Москва
|4
|5
|4
|Марибор
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|4
|12
|2
|Шахтер Донецк
|4
|9
|3
|Наполи
|4
|3
|4
|Фейеноорд
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бешикташ
|4
|10
|2
|Порту
|4
|6
|3
|РБ Лейпциг
|4
|4
|4
|Монако
|4
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Тоттенхэм
|4
|10
|2
|Реал Мадрид
|4
|7
|3
|Боруссия Дортмунд
|4
|2
|4
|АПОЭЛ
|4
|2