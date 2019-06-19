Англии уступила команде Франции в молодежном чемпионате Европы
Франция U21 обыграла сборную Англии U21 в молодежном чемпионате Европы.
Французские игроки вырвали победу в компенсированное время.
Англия U21 - Франция U21 1:2 (0:0).
Голы: Фоден, 54 - 1:0, Иконе, 89 - 1:1, Ван-Биссака, 95 (автогол) - 1:2.
В следующем туре Франция сыграет с Хорватией. Англии предстоит игра с Румынией. Оба матча состоятся 21 июня.
Читайте также: Понсе: "Меня отлично встретили в "Ахмате". Команда очень дружная и сплоченная"| http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
У нападающего сборной России Комличенко родился первый ребенок
-
"Лацио" объявил о подписании нового контракта с менеджером команды Перуцци
-
Моуринью: "Хочу возглавить сборную и не обязательно португальскую"
-
"Подготовка началась": Дзюба провел тренировку по боксу и ММА
-
Кокорин попросил поместить его в одну колонию с братом Кириллом
-
Англии уступила команде Франции в молодежном чемпионате Европы
-
"Челси" договорился о контракте с главным тренером "Дерби Каунти" Лэмпардом
-
Гилфи Тор Сигурдссон женился на Мисс Исландия - 2008
-
СМИ: Катар может лишиться права на проведение ЧМ-2022
-
Джеррард отказался перейти на работу в "Дерби Каунти" этим летом
-
"Оренбург" в товарищеском матче проиграл румынскому ЧФР
-
Рафинья может этим летом сменить "Барселону" на "Валенсию"
-
Понсе: "Меня отлично встретили в "Ахмате". Команда очень дружная и сплоченная"
-
Де Лигт не хочет переходить в "Барселону"
-
"Спартак" должен выплатить Глушакову 100 миллионов рублей за досрочное расторжение контракта
-
Симеоне - о трансфере Фелиша: "Атлетико" любит покупать молодых игроков"
-
Анюков может стать играющим тренером в "Зените"
-
Бакаев: "Рад наконец-то вернуться в "Спартак" и увидеть своих товарищей"
-
Президент "Лиона" опроверг интерес "Ливерпуля" к Фекиру
-
Защитник "Локомотива" Денисов перейдет в "Рубин"