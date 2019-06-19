Англии уступила команде Франции в молодежном чемпионате Европы

Франция U21 обыграла сборную Англии U21 в молодежном чемпионате Европы.

Французские игроки вырвали победу в компенсированное время.

Англия U21 - Франция U21 1:2 (0:0).

Голы: Фоден, 54 - 1:0, Иконе, 89 - 1:1, Ван-Биссака, 95 (автогол) - 1:2.

В следующем туре Франция сыграет с Хорватией. Англии предстоит игра с Румынией. Оба матча состоятся 21 июня.

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