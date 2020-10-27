Чемпионат Англии, 6 тур: результаты матчей и турнирная таблица

Завершились все матчи 6-го тура чемпионата Англии.

По итогам тура лидером АПЛ является "Эвертон", имея в активе 13 баллов. У "Ливерпуля" такое же количество очков и вторая строчка в таблице.

Результаты матчей:

"Астон Вилла" - "Лидс" - 0:3

"Вест Хэм" - "Манчестер Сити" - 1:1

"Фулхэм" - "Кристал Пэлас" - 1:2

"Манчестер Юнайтед" - "Челси" - 0:0

"Ливерпуль" - "Шеффилд Юнайтед" - 2:1

"Саутгемптон" - "Эвертон" - 2:0

"Вулверхэмптон" - "Ньюкасл" - 1:1

​​​​​​​"Арсенал" - "Лестер" - 0:1

​​​​​​​"Брайтон" - "Вест Бромвич" - 1:1

​​​​​​​"Бернли" - "Тоттенхэм" - 0:1

Турнирная таблица: "Эвертон" - 13, "Ливерпуль" - 13, "Астон Вилла" - 12, "Лестер" - 12, "Лидс" - 10, "Саутгемптон" - 10, "Кристал Пэлас" - 10, "Вулверхэмптон" - 10

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