Чемпионат Англии, 6 тур: результаты матчей и турнирная таблица
Завершились все матчи 6-го тура чемпионата Англии.
По итогам тура лидером АПЛ является "Эвертон", имея в активе 13 баллов. У "Ливерпуля" такое же количество очков и вторая строчка в таблице.
Результаты матчей:
"Астон Вилла" - "Лидс" - 0:3
"Вест Хэм" - "Манчестер Сити" - 1:1
"Фулхэм" - "Кристал Пэлас" - 1:2
"Манчестер Юнайтед" - "Челси" - 0:0
"Ливерпуль" - "Шеффилд Юнайтед" - 2:1
"Саутгемптон" - "Эвертон" - 2:0
"Вулверхэмптон" - "Ньюкасл" - 1:1
"Арсенал" - "Лестер" - 0:1
"Брайтон" - "Вест Бромвич" - 1:1
"Бернли" - "Тоттенхэм" - 0:1
Турнирная таблица: "Эвертон" - 13, "Ливерпуль" - 13, "Астон Вилла" - 12, "Лестер" - 12, "Лидс" - 10, "Саутгемптон" - 10, "Кристал Пэлас" - 10, "Вулверхэмптон" - 10
А еще: "Манчестер Юнайтед" хочет купить Холанда| http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Главные новости дня: 26 октября
-
Чемпионат Англии, 6 тур: результаты матчей и турнирная таблица
-
"Тоттенхэм" обыграл "Бернли" в матче АПЛ
-
"Сельта" и "Леванте" сыграли вничью в матче Ла Лиги
-
Чемпионат Испании, 7 тур: результаты матчей и турнирная таблица
-
Дубль Ибрагимовича не помог "Милану" в матче с "Ромой"
-
Чемпионат Германии, 5 тур: результаты матчей и турнирная таблица
-
Дубль Аларио помог "Байеру" обыграть "Аугбург"
-
Гвардиола высказался о возможной победе "Ман Сити" в Лиге Чемпионов
-
Бартомеу высказался о ситуации с уходом Месси из "Барселоны"
-
Чалов прокомментировал победу ЦСКА над тульским "Арсеналом"
-
Аршавин высказался об игре "Зенита" в нынешнем сезоне
-
Бартомеу не собирается покидать "Барселону" в ближайшее время
-
Зидан прокомментировал реакцию "Барсы" после матча с "Реалом"
-
Неймар назвал пять лучших игроков в мире
-
Самюэль Умтити стал веганом
-
"Брайтон" и "Вест Бромвич" не выявили победителя в матче АПЛ
-
"Манчестер Юнайтед" хочет купить Холанда
-
Игорь Акинфеев провел юбилейный матч за ЦСКА
-
"Динамо" может подписать защитника клуба ФНЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18