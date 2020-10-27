Чемпионат Англии, 6 тур: результаты матчей и турнирная таблица

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Чемпионат Англии, 6 тур: результаты матчей и турнирная таблица

Завершились все матчи 6-го тура чемпионата Англии.

По итогам тура лидером АПЛ является "Эвертон", имея в активе 13 баллов. У "Ливерпуля" такое же количество очков и вторая строчка в таблице.

Результаты матчей:

"Астон Вилла" - "Лидс" - 0:3

"Вест Хэм" - "Манчестер Сити" - 1:1

"Фулхэм" - "Кристал Пэлас" - 1:2

"Манчестер Юнайтед" - "Челси" - 0:0

"Ливерпуль" - "Шеффилд Юнайтед" - 2:1

"Саутгемптон" - "Эвертон" - 2:0

"Вулверхэмптон" - "Ньюкасл" - 1:1

​​​​​​​"Арсенал" - "Лестер" - 0:1

​​​​​​​"Брайтон" - "Вест Бромвич" - 1:1

​​​​​​​"Бернли" - "Тоттенхэм" - 0:1

Турнирная таблица: "Эвертон" - 13, "Ливерпуль" - 13, "Астон Вилла" - 12, "Лестер" - 12, "Лидс" - 10, "Саутгемптон" - 10, "Кристал Пэлас" - 10, "Вулверхэмптон" - 10

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Чемпионат Испании, 7 тур: результаты матчей и турнирная таблица

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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