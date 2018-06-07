Англия добывает победу над Коста-Рикой перед поездкой в Россию
Свой последний контрольный матч перед стартом на чемпионате мира сборная Англии проводила в Лидсе против другого участника мундиаля – команды Коста-Рики. Четыре года назад встреча этих соперников на Кубке мира в Бразилии завершилась нулевой ничьей. Во многом из-за очковых потерь в той игре команда "трех львов" не вышла из группы. В этот раз англичане решили не испытывать судьбу, начав матч мощными атаками, несмотря на товарищеский статут поединка.
Голкиперу костариканцев Кейлору Навасу пришлось быстро войти в игру и к 10-й минуте дважды выручить свою команду. Сначала вратарь классно сыграл на выходе, смахнув мяч с головы Варди, а затем парировал на угловой опасный удар головой от Делфа.
Но на 13-й минуте и он был бессилен. Маркус Рэшфорд получил пас от Лофтус-Чика, взял игру на себя и неожиданно выстрелил с правого угла штрафной после разворота в дальнюю "девятку". Навас застыл в полупозиции, так как не был готов к удару и прыгал явно с опозданием – 1:0.
Гол придал уверенности хозяевам поля и вскоре они могли удвоить результат. Разыграли корнер слева Делф и Рэшфорд, мяч пошел в штрафную Коста-Рики, где махнул головой мимо снаряда Гамбоа. Варди с линии вратарской расстреливал ворота гостей, но Навас бросился на мяч и корпусом сначала заблокировал удар, а потом и накрыл сферу.
А в середине тайма англичане немного сбавили обороты, позволив гостям провести свою единственную атаку до перерыва. Никто не накрыл Венегаса, который получил мяч на дуге чужой штрафной, развернулся и с правой бил в правую же "девятку", но Батленд не спал и удар парировал. Больше ничего интересного в первом тайме не было.
Что интересно, в перерыве не произошло ни единой замены на две команды, что является редкостью в товарищеских матчах. А едва стартовал тайм второй, как команда Гарета Саутгейта снова ринулась в атаку. Отличным получился выпад на 55-й минуте, в ходе которого англичане могли забивать дважды. Сначала в ходе атаки мяч отскочил на линию штрафной, откуда ахнул по воротам Хендерсон – Навас с огромным трудом перевел сферу на угловой. А после подачи корнера мяч прилетел точно на голову Магуайра, которого почему-то никто не опекал, но мяч после удара защитника британцев с линии ворот вынес Овьедо.
А затем пошли замены. Так наставник сборной Англии в течение каких-то четырех минут изменил состав команды, как в поле, так и на главном рубеже, выпустив пять свежих игроков. Гости ответили двумя новыми игроками, но на игре сборной Коста-Рики это не сказалось.
Тем временем команды затеяли футбол на встречных курсах. Охотно бежали вперед игроки обеих команд, но так продолжалось до 76-й минуты, когда англичане удвоили преимущество. Рэшфорд и Алли разобрались с оппонентами на левом крае атаки. Маркус покатил снаряд низом в штрафную, а Деле вместо удара сделал хитрую подачу на дальний угол вратарской, где дежурил Уэлбек. Не было офсайда у Дэнни, поэтому тот ударом головой в падении отправил снаряд от правой штанги в ворота – 2:0.
На этом сопротивление латиноамериканцев закончилось. Обе команды откровенно доигрывали эту встречу, мысленно, с большой долей вероятности, пребывая уже в России.
Англия – Коста-Рика – 2:0
Голы: Рэшфорд, 13 – 1:0. Уэлбек, 76 – 2:0.
Англия: Батленд (Поуп, 65), Джонс, Стоунз (Кэхилл, 65), Магуайр, Александер-Арнольд (Триппьер, 64), Роуз, Хендерсон (Алли, 64), Делф, Лофтус-Чик (Лингард, 79), Варди (Уэлбек, 61), Рэшфорд.
Коста-Рика: Навас, Гамбоа (Смит, 72), Овьедо (Матаррита, 60), Кальво, Гонсалес, Уостон, Кэмпбелл, Борхес, Гузман (Техеда, 69), Уренья, Венегас (Боланьос, 61).
Александр Никитин | http://soccernews.ru
Не пропустите! Англия – Коста-Рика – 2:0 (обзор)
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