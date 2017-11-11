Англия – Германия - 0:0 (обзор)

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Англия – Германия - 0:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор товарищеского матча между сборными Англии и Германии.

Не пропустите: Англия и Германия довольствовались нулевой ничьей. | http://soccernews.ru

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