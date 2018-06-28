Англия и Бельгия играют в поддавки: стартовые составы команд

Сборные Англии и Бельгии определились со стартовыми составами на сегодняшний матч.

Англия: Пикфорд, Джонс, Стоунз, Кэхилл, Александер-Арнольд, Делф, Дайер, Роуз, Лофтус-Чик, Варди, Рэшфорд.

Бельгия: Куртуа, Дендонкер, Бойата, Вермален, Шадли, Дембеле, Феллаини, Тилеманс, Т. Азар, Янузай, Батшуайи.

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